​В Турции COVID-19 заразились более 173 тыс. человек

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/fc51c1411f829caf9ba8f1609b376531/e0f694ef-f316-436d-ae16-090e1a92aba8_292.jpg

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 922, скончались 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 922 новых случая, всего заразившихся - 173 036. Мы потеряли за сутки 17 пациентов, всего умерших - 4 746. Вылечились 2 241 пациент, всего - 146 839", - написал Коджа в Twitter.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

На сегодняшний день число людей, зараженных коронавирусом, в мире превысило 7,3 миллиона человек. Более 414 тысяч умерли.