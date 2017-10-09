В Турции член РПК совершил самоподрыв

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) погиб при самоподрыве в ходе операции по его задержанию в районе Кёйдженгиз провинции Мугла на юго-западе страны.

Как сообщает Report, об этом передает в понедельник телеканал NTV.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию, боевик погиб, подорвав себя при штурме силами безопасности дома, где он скрывался. Поиски другого бежавшего члена РПК продолжаются.

На прошлой неделе турецкие СМИ сообщили о ликвидации в ходе перестрелки в Кёйдженгизе пятерых членов РПК, еще двоим удалось скрыться. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, "террористы используют новые пути" проникновения в популярные среди туристов провинции Мугла и Измир морем через сирийский порт Латакия.