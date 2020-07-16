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В Турции число жертв пандемии достигло 5 440 

В Турции число жертв пандемии достигло 5 440  За последние сутки в Турции от коронавируса скончался еще 21 человек
В регионе
16 июля 2020 г. 22:04
В Турции число жертв пандемии достигло 5 440 

За последние сутки в Турции от коронавируса скончался еще 21 человек.


Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.


Министр отметил, что таким образом число жертв пандемии в стране достигло 5 440 человек. 


По словам Ф.Коджа, сегодня в Турции были выявлены 933 новых случая заражения COVID-19. Таким образом общее число больных коронавирусом достигло 216 873.


По информации, сегодня в стране вылечились и были выписаны домой 1 087 больных. Всего за время пандемии в Турции от коронавируса излечились в общей сложности 198 820.
 

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə pandemiya qurbanlarının sayı 5 440 nəfərə çatdı   

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