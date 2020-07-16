В Турции число жертв пандемии достигло 5 440 

За последние сутки в Турции от коронавируса скончался еще 21 человек.
Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Министр отметил, что таким образом число жертв пандемии в стране достигло 5 440 человек.
По словам Ф.Коджа, сегодня в Турции были выявлены 933 новых случая заражения COVID-19. Таким образом общее число больных коронавирусом достигло 216 873.
По информации, сегодня в стране вылечились и были выписаны домой 1 087 больных. Всего за время пандемии в Турции от коронавируса излечились в общей сложности 198 820.