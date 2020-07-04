В Турции число жертв от COVID-19 превысило 5,2 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции увеличилось за сутки на 1,1 тысячи, еще 20 человек скончались.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции увеличилось за сутки на 1,1 тысячи, еще 20 человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Так, число выявленных заражений за последние 24 часа выросло на 1 154, скончались 20 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всего в Турции с начала пандемии зафиксировали 204 610 случаев заражения коронавирусом и 5 206 летальных исходов. Отмечается, что после заражения выздоровели более 179 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.