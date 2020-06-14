​В Турции число жертв коронавируса превысило 4,8 тыс. человек

За сутки от коронавируса в Турции скончались еще 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 4807 человек.

За минувшие сутки в Турции выявлены 1 562 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число зараженных достигло 178 239 человек.

Также за последние сутки 1 330 пациентов вылечились и были выписаны домой. Общее число выздоровевших достигло 151 417 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.