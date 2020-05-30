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В Турции число жертв коронавируса превысило 4 500 человек

​В Турции число жертв коронавируса превысило 4 500 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 983, скончались 26 человек.

Как передает Report, об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter.

"Сегодня выявлены 983 новых случая, всего заразившихся - 163 103. Мы потеряли сегодня 26 пациентов, всего умерших - 4 515. Вылечился сегодня 1 021 пациент, всего - 126 984", - написал Коджа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения.

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