В Турции число жертв коронавируса достигло 2 600 - ФОТО

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3,1 тысячи, в то же время вылечились свыше 3,2 тысячи больных.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Турции впервые превысило число вновь выявленных больных.

"Сегодня выявлено 3 122 новых случая, всего заразившихся - 104 912. Мы потеряли 109 пациентов, всего умерших - 2 600. Вылечились 3 246 пациентов, всего 21 737", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.