В Турции число жертв COVID-19 превысило 4 000 человек

За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, этим число жертв коронавируса в соседней стране достигло 4 007 человек.

Кроме того, за последние сутки в Турции отмечено 1 635 фактов заражения COVID-19. Таким образом, число носителей инфекции достигло 144 749 человек.

За день 2 315 инфицированных выздоровели и были выписаны домой. Этим статистика выздоровевших достигла 104 030 человек.