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В Турции число жертв COVID-19 превысило 4 000 человек

В Турции число жертв COVID-19 превысило 4 000 человек

За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

По его словам, этим число жертв коронавируса в соседней стране достигло 4 007 человек. 

Кроме того, за последние сутки в Турции отмечено 1 635 фактов заражения COVID-19. Таким образом, число носителей инфекции достигло 144 749 человек.  

За день 2 315 инфицированных выздоровели и были выписаны домой. Этим статистика выздоровевших достигла 104 030 человек.

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