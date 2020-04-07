В Турции число жертв COVID-19 достигло 725 человек

В Турции еще 76 человек стали жертвами пандемии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число умерших от коронавируса достигло 725 человек.

"Сегодня проведено 20 023 теста, выявлено 3 892 новых случаев заражения. Общее число инфицированных составляет 34 109 человек. Сегодня выздоровели еще 256 пациентов, общее число составляет 1 582 человека", - сказал министр.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 209 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 380 000 человек. 297 583 из них выздоровели, 79 071 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.