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В Турции число жертв COVID-19 достигло 4 369

​В Турции число жертв COVID-19 достигло 4 369

Фахреттин Коджа

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 987, умерли 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлено 987 новых случаев, всего заразившихся - 157 814. Мы потеряли за сутки 29 пациентов, всего умерших - 4 369. Вылечился 1 321 пациент, всего - 120 015 ", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.

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