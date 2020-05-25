​В Турции число жертв COVID-19 достигло 4 369

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/abd5764b5b12ee3c4b04bc6b184614fc/f5deee27-b06b-432d-a736-e5a9c5b9f4ab_292.jpg

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 987, умерли 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлено 987 новых случаев, всего заразившихся - 157 814. Мы потеряли за сутки 29 пациентов, всего умерших - 4 369. Вылечился 1 321 пациент, всего - 120 015 ", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.