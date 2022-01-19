В Турции число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 69,6 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено около 69 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Турции за истекшие сутки выявлено около 69 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 77 612 пациентов. Зафиксировано 157 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 139,3 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,2 млн человек получили первые дозы, а свыше 52 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 23,5 млн жителей страны.