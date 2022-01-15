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В Турции число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 67 тыс.

В Турции число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 67 тыс. В Турции за истекшие сутки выявлено 67 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
15 января 2022 г. 09:15
В Турции число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 67 тыс.

В Турции за истекшие сутки выявлено 67 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 56 256 пациентов. Зафиксировано 167 летальных исхода.

В течение последних 24 часов было сделано 392 438 тестов на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 138,82 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,23 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,1 млн. граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 23,08 млн жителей страны.

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