В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек

В Турции за последние сутки жертвами коронавируса стали 69 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, этим число скончавшихся от вируса в стране достигло 425 человек.

Отмечено 2 786 новых фактов заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 20 921 человек.

На данный момент состояние 1 251 пациента расценивается как тяжелое, болезнь побороли 484 человека.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус "господствует" в 204 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 067 324 человек 226 038 из которых выздоровели, а 56 729 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.