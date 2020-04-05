​В Турции число зараженных COVID-19 превысило 27 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3 тысячи - с 23 934 до 27 069. Общее число умерших увеличилось с 501 до 574.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня проведено 20 065 тестов, выявлено 3 135 новых случаев, всего заразившихся 27 069. Мы потеряли сегодня 73 пациента, всего умерших 574. Вылечилось сегодня 256, всего 1 042 пациента", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.