В Турции число задержанных в связи с пожаром в отеле достигло 13 человек

Число задержанных в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло 13 человек.

Число задержанных в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло 13 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, в настоящее время ожидается окончательное заключение экспертной комиссии из семи человек по установлению причин пожара.

Напомним, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел в ночью 21 января. Во время пожара в отеле находилось 238 гостей, погибли 78 человек. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.