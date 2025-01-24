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В Турции число задержанных в связи с пожаром в отеле достигло 13 человек

В Турции число задержанных в связи с пожаром в отеле достигло 13 человек Число задержанных в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло 13 человек.
В регионе
24 января 2025 г. 12:08
В Турции число задержанных в связи с пожаром в отеле достигло 13 человек

Число задержанных в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло 13 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, в настоящее время ожидается окончательное заключение экспертной комиссии из семи человек по установлению причин пожара.

Напомним, что пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел в ночью 21 января. Во время пожара в отеле находилось 238 гостей, погибли 78 человек. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə hoteldə baş verən yanğına görə saxlanılanların sayı 13-ə çatıb

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