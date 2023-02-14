О нас

В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 35 418

В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 35 418 Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 35 418 человек.
В регионе
14 февраля 2023 г. 21:15
В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 35 418

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 35 418 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, 13 208 раненых продолжают лечиться в больницах.

"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", - подчеркнул он.

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции будет продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний выживший, заявил Эрдоган.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 35 418 nəfərə çatıb

Другие новости из категории

В Турции из-под завалов спустя 209 часов спасли отца и дочь
В Турции из-под завалов спустя 209 часов спасли отца и дочь
14 февраля 2023 г. 22:36
В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов
В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов
14 февраля 2023 г. 22:19
Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи Турция – одно сердце
Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи "Турция – одно сердце"
14 февраля 2023 г. 22:07
В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов
В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов
14 февраля 2023 г. 21:40
Спустя 207 часов после землетрясения в Адыямане спасли 45-летнего мужчину и ребенка
Спустя 207 часов после землетрясения в Адыямане спасли 45-летнего мужчину и ребенка
14 февраля 2023 г. 20:44
Спустя 205 часов после землетрясения в Кахраманмараше спасена 35-летняя женщина
Спустя 205 часов после землетрясения в Кахраманмараше спасена 35-летняя женщина
14 февраля 2023 г. 18:03
Спустя 204 часа после землетрясения в Хатае спасли женщину
Спустя 204 часа после землетрясения в Хатае спасли женщину
14 февраля 2023 г. 17:05
Молдова временно закрыла воздушное пространство
Молдова временно закрыла воздушное пространство
14 февраля 2023 г. 16:38
Спустя 203 часа после землетрясения в Хатае спасена женщина
Спустя 203 часа после землетрясения в Хатае спасена женщина
14 февраля 2023 г. 16:01
Замминистра: Каждый хочет помочь Турции в рамках своих возможностей
Замминистра: Каждый хочет помочь Турции в рамках своих возможностей
14 февраля 2023 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi