В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 35 418

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 35 418 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 35 418 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, 13 208 раненых продолжают лечиться в больницах.

"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", - подчеркнул он.

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции будет продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний выживший, заявил Эрдоган.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.