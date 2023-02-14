AFAD: В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 974

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31 974 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31 974 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu со ссылкой на AFAD.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что всего спасены свыше 8 тыс. человек.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.