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AFAD: В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 974

AFAD: В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 974 Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31 974 человек.
В регионе
14 февраля 2023 г. 14:59
AFAD: В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 974

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31 974 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu со ссылкой на AFAD.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что всего спасены свыше 8 тыс. человек.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

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Версия на английском языке Death toll from earthquakes in Türkiye rises to 31,974

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