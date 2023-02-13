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В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 643

В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 643 Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.
В регионе
13 февраля 2023 г. 13:14
В Турции число погибших в результате землетрясения возросло до 31 643

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), пострадали 80 278 человек. Эвакуированы 158 168 человек.

Также сообщается о том, что 6 444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 31 643 nəfərə çatıb

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