В Турции число погибших в результате ДТП с микроавтобусом возросло - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате ДТП в Турции достигло 10-ти, раненых - 7 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил глава Битлиса Октай Чагатай.
*** 12:37
Согласно первичной информации, в результате ДТП с участием микроавтобуса в турецком селе Битлис погибли 8, ранены 5 человек.
Как сообщает Report, информацию распространил "Sabah".
Микроавтобус перевернулся в районе Хизан Битлиса.
На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасатели.
Раненые госпитализированы.
Причины ДТП выясняются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости