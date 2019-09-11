 Наверх

В Турции число погибших в результате ДТП с микроавтобусом возросло - ОБНОВЛЕНО

В Турции число погибших в результате ДТП с микроавтобусом возросло

Число погибших в результате ДТП в Турции достигло 10-ти, раненых - 7 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил глава Битлиса Октай Чагатай.

*** 12:37

Согласно первичной информации, в результате ДТП с участием микроавтобуса в турецком селе Битлис погибли 8, ранены 5 человек.

Как сообщает Report, информацию распространил "Sabah".

Микроавтобус перевернулся в районе Хизан Битлиса.  

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасатели. 

Раненые госпитализированы. 

Причины ДТП выясняются. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!