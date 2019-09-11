В Турции число погибших в результате ДТП с микроавтобусом возросло - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате ДТП в Турции достигло 10-ти, раненых - 7 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил глава Битлиса Октай Чагатай.

*** 12:37

Согласно первичной информации, в результате ДТП с участием микроавтобуса в турецком селе Битлис погибли 8, ранены 5 человек.

Как сообщает Report, информацию распространил "Sabah".

Микроавтобус перевернулся в районе Хизан Битлиса.

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи и спасатели.

Раненые госпитализированы.

Причины ДТП выясняются.