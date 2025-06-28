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В Турции человек погиб в результате вооруженного инцидента

В Турции человек погиб в результате вооруженного инцидента В турецкой Адане один человек погиб, еще четверо пострадали в результате вооруженного инцидента.
В регионе
28 июня 2025 г. 04:20
В Турции человек погиб в результате вооруженного инцидента

В турецкой Адане один человек погиб, еще четверо пострадали в результате вооруженного инцидента.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, спор между группой лиц перерос в вооруженный инцидент, в ходе которого Хасан Карааслан получил огнестрельные ранения в шею и голову из пистолета, еще четыре человека были ранены в ноги.

Некоторые из участников потасовки скрылись с места происшествия. На место были вызваны полицейские и скорая помощь. Правоохранители оцепили район, пострадавшие были доставлены в больницу. Несмотря на вмешательство врачей, жизнь Х. Караасланна спасти не удалось.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə silahlı insident olub, ölən və yaralananlar var

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