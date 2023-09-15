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В Турции ожидается рост инфицирования новым штаммом COVID-19

В Турции ожидается рост инфицирования новым штаммом COVID-19 В Турции бьют тревогу по поводу нового штамма COVID-19 "Эрис", ожидается рост случаев инфицирования.
В регионе
15 сентября 2023 г. 15:13
В Турции ожидается рост инфицирования новым штаммом COVID-19

В Турции бьют тревогу по поводу нового штамма COVID-19 "Эрис", ожидается рост случаев инфицирования.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что Турция стала 53 страной мира, куда достиг штамм "Эрис". По мнению экспертов, в ближайшее время может наблюдаться значительный рост статистики заболеваемости. В качестве причин указывается открытие школ, окончание летних каникул и похолодание. Врачи рекомендуют использовать медицинскую маску в общественном транспорте.

Профессор университета Алтынбаш Шевкет Озкая подчеркнул, что основным признаком заражения является потеря вкуса, обоняния и охриплость голоса.

Напомним, что министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщил, что на территории страны зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом "Эрис".

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Версия на английском языке Türkiye braces for growth in infection with new COVID-19 strain
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə COVID-19-un yeni ştamı ilə bağlı həyəcan təbili çalınır, yoluxmanın artacağı gözlənilir

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