В Турции ожидается рост инфицирования новым штаммом COVID-19

В Турции бьют тревогу по поводу нового штамма COVID-19 "Эрис", ожидается рост случаев инфицирования.

В Турции бьют тревогу по поводу нового штамма COVID-19 "Эрис", ожидается рост случаев инфицирования.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Отмечается, что Турция стала 53 страной мира, куда достиг штамм "Эрис". По мнению экспертов, в ближайшее время может наблюдаться значительный рост статистики заболеваемости. В качестве причин указывается открытие школ, окончание летних каникул и похолодание. Врачи рекомендуют использовать медицинскую маску в общественном транспорте.

Профессор университета Алтынбаш Шевкет Озкая подчеркнул, что основным признаком заражения является потеря вкуса, обоняния и охриплость голоса.

Напомним, что министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщил, что на территории страны зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом "Эрис".