В Турции были задержаны 82 иностранца, готовящихся вступить в ИГИЛ

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле в результате антитеррористической операции были задержаны 82 человека, желавших присоединиться к террористической группировке ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, все задержанные - иностранные граждане.

Они готовились, попав через территорию Турции в Сирию, вступить в ряды террористической группировки ИГИЛ.

Антитеррористическая операция прошла по 14 адресам в районах Стамбула - Багчилар, Бейкоз, Фатих, Кучюкчекмече, Пендик, Санчактепе и Шишли.