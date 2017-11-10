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    В Турции были задержаны 82 иностранца, готовящихся вступить в ИГИЛ

    Они хотели, попав через турецкую территорию в Сирию, вступить в ряды террористической группировки ИГИЛ

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле в результате антитеррористической операции были задержаны 82 человека, желавших присоединиться к террористической группировке ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, все задержанные - иностранные граждане.

    Они готовились, попав через территорию Турции в Сирию, вступить в ряды террористической группировки ИГИЛ.

    Антитеррористическая операция прошла по 14 адресам в районах Стамбула - Багчилар, Бейкоз, Фатих, Кучюкчекмече, Пендик, Санчактепе и Шишли.

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