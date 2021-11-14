В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства

"С 2003-2020 годы в железную дорогу Турции было инвестировано 212 миллиардов лир".

"С 2003-2020 годы в железную дорогу страны было инвестировано 212 миллиардов лир".

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Министр отметил, что обновлена ​​железнодорожная сеть страны. По его словам, протяженность железной дороги в Турции достигла 12 803 километра.

"В настоящее время строится 3 500 км железных дорог. Мы интенсивно работаем над электрификацией всех наших железных дорог", - сказал Адиль Караисмаилоглу.

Глава ведомства также сообщил, что завершены работы по производству первого отечественного электропоезда со скоростью 176 километров в час: "Наши поезда в самое ближайшее время приступят к услугам наших граждан".