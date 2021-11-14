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В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства

В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства "С 2003-2020 годы в железную дорогу Турции было инвестировано 212 миллиардов лир".
В регионе
14 ноября 2021 г. 16:28
В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства

"С 2003-2020 годы в железную дорогу страны было инвестировано 212 миллиардов лир".

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Министр отметил, что обновлена ​​железнодорожная сеть страны. По его словам, протяженность железной дороги в Турции достигла 12 803 километра.

"В настоящее время строится 3 500 км железных дорог. Мы интенсивно работаем над электрификацией всех наших железных дорог", - сказал Адиль Караисмаилоглу.

Глава ведомства также сообщил, что завершены работы по производству первого отечественного электропоезда со скоростью 176 километров в час: "Наши поезда в самое ближайшее время приступят к услугам наших граждан".

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Версия на английском языке Turkey to launch first domestically manufactured electric trains
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