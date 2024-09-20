В Турции будет создано Управление по кибербезопасности

В Турции будет создано Управление по кибербезопасности.

В Турции будет создано Управление по кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующий законопроект, как ожидается, будет обсуждаться в Великом национальном собрании Турции в октябре. По информации, новая структура будет напрямую подчиняться администрации президента.

Впервые вопрос о создании отдельного Управления по кибербезопасности был поднят на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, которое состоялось 25 июля.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вчера в эфире Anadolu заявил, что вопрос создания независимой организации по кибербезопасности вынесен на повестку дня Совета национальной безопасности и будет реализован в ближайшее время. 17 сентября в Бейруте произошел массовый взрыв пейджеров. Произошедшее вызвало в Анкаре новые дебаты и обсуждение о качестве кибербезопасности. В Турции обсуждаются будущие шаги по усилению мер кибербезопасности.