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В Турции будет создано Управление по кибербезопасности

В Турции будет создано Управление по кибербезопасности В Турции будет создано Управление по кибербезопасности.
В регионе
20 сентября 2024 г. 10:53
В Турции будет создано Управление по кибербезопасности

В Турции будет создано Управление по кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующий законопроект, как ожидается, будет обсуждаться в Великом национальном собрании Турции в октябре. По информации, новая структура будет напрямую подчиняться администрации президента.

Впервые вопрос о создании отдельного Управления по кибербезопасности был поднят на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, которое состоялось 25 июля.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вчера в эфире Anadolu заявил, что вопрос создания независимой организации по кибербезопасности вынесен на повестку дня Совета национальной безопасности и будет реализован в ближайшее время. 17 сентября в Бейруте произошел массовый взрыв пейджеров. Произошедшее вызвало в Анкаре новые дебаты и обсуждение о качестве кибербезопасности. В Турции обсуждаются будущие шаги по усилению мер кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə kibertəhlükəsizlik üzrə idarə yaradılacaq

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