​В Турции будет объявлен тендер на строительство канала "Стамбул"

В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекта строительства канала "Стамбул".

Как передает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Турция полна решимости довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов, отметил президент.

По его словам, Турция твердо идет по своему пути, разрушая антитурецкие планы.

По словам президента, с ростом экономики на 0,9 процента в третьем квартале 2019 года Турция вступила в период экономического роста.

"Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами", - сказал Эрдоган.