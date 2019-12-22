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В Турции будет объявлен тендер на строительство канала "Стамбул"

​В Турции будет объявлен тендер на строительство канала "Стамбул"

В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекта строительства канала "Стамбул".

Как передает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Турция полна решимости довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов, отметил президент.

По его словам, Турция твердо идет по своему пути, разрушая антитурецкие планы.

По словам президента, с ростом экономики на 0,9 процента в третьем квартале 2019 года Турция вступила в период экономического роста.

"Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами", - сказал Эрдоган.

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