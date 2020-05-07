​В Турции более 80 тыс человек вылечились от коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.

"Сегодня выявлено 1 977 новых случаев, всего заразившихся - 133 721. Мы потеряли сегодня 57 пациентов, всего умерших - 3 641. Вылечились сегодня 4 782 пациента, всего - 82 984", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.