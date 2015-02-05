В Турции насчитывается более 2 млн. безработных

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с прошлым годом, количество безработных в Турции возросло в 5 раз и составило 1 млн. 937 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил комитет по статистике Турции.

Отмечается, что данная цифра рекордная. 1 млн. 358 тыс. безработных взяты на учет управлением по трудоустройству, а имена 579 человек не попали в список, хотя они также находятся в поисках работы.

Отмечается, что хотя количество безработных достигло рекордной отметки, высокие показатели зарегистрированы и в трудоустройстве населения. Если в октябре 2013 года было трудоустроено 27 млн. 216 тыс. человек, в соответствующий период 2014 года этот показатель увеличился до 29 млн. 153 тыс. человек.