​В Турции более 140 тыс человек заразились коронавирусом

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/9e2b99ef65265e187568a20863cb68d7/257bffee-cc5a-43dc-8eda-b03313b7e49a_292.jpg

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,7 тысячи, скончались 53 пациента, общее число заразившихся превысило 141 тысячу.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1 704 новых случая, всего заразившихся - 141 475. Мы потеряли 53 пациента, всего умерших - 3 894. Вылечились за сутки 3 109 пациентов, всего 98 889", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.