В Турции азербайджанские военнослужащие успешно завершили курс эксплуатации БПЛА "Акынджи"

В учебном летном центре «Чорлу», расположенном в турецком городе Текирдаг, состоялась церемония выпуска Курса управления боевыми беспилотными летательными аппаратами «Акынджи», организованного компанией Baykar.

В учебном летном центре "Чорлу", расположенном в турецком городе Текирдаг, состоялась церемония выпуска Курса управления боевыми беспилотными летательными аппаратами "Акынджи", организованного компанией Baykar.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Турции.

На мероприятии успешно завершившим курс выпускникам, представляющим Турцию, Азербайджан и Пакистан, были вручены сертификаты.

В церемонии приняли участие председатель Правления турецкой компании оборонной промышленности "Байкар" Сельджук Байрактар, посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Рашад Мамедов, военный атташе Вооруженных сил АР в Турции полковник Мушфиг Мамедов и сотрудники аппарата военного атташе.

Передав свои искренние пожелания выпускникам курса, Сельджук Байрактар рассказал о важности развития молодежи в направлении технологий и инноваций.

Посол Рашад Мамедов рассказал о неоспоримой роли боевого беспилотного летательного аппарата "Байрактар", получившего мировую известность после 2-й Карабахской войны.

Р.Мамедов поздравил азербайджанских военнослужащих, успешно окончивших курс по эксплуатации БПЛА "Aкынджи", и пожелал им успехов в дальнейшей службе.