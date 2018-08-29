В Турции автобус с туристами столкнулся с грузовиком, 11 человек пострадало - ФОТО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель российской дипмиссии.

Сегодня около 5 утра по местному времени автобус, который перевозил 25 туристов из России в аэропорт, столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего автобус съехал с трассы. 11 россиян получили ранения и отправлены в больницы.

Генконсульство России на данный момент проверяет и уточняет эту информацию.