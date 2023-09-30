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В Турции автобус перевернулся, шесть человек погибли, 35 ранены

В Турции автобус перевернулся, шесть человек погибли, 35 ранены Число погибших в результате аварии пассажирского автобуса в турецком городе Мерзифоне возросло до 6 человек, раненых - до 35.
В регионе
30 сентября 2023 г. 10:20
В Турции автобус перевернулся, шесть человек погибли, 35 ранены

Число погибших в результате аварии пассажирского автобуса в турецком городе Мерзифоне возросло до 6 человек, раненых - до 35.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Водитель направлявшегося из Анкары в Токат автобуса, потерял управление, и результате чего транспортное средство перевернулось на обочине дороги.

10.10

Пассажирский автобус, направлявшийся из Анкары в Токат, перевернулся на обочине дороги недалеко от Мерзифона.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Водитель потерял управление, что стало причиной аварии. В результате погибли пять человек, ранены 30. Пострадавшие доставлены в госбольницу в Мерфизоне.

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