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В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую

В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую ​​​​​​​На территории древнего города Перге (ныне провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.
В регионе
29 июля 2020 г. 08:25
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую

На территории древнего города Перге (ныне провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.

Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По информации издания, эта находка, состоящая из двух частей: туловища и отломанной головы, стала первой скульптурой в 2020 году, найденной в Перге. Раскопки возглавляет Седеф Кокай Кепче, профессор археологии в Стамбульском университете.

Ожидается, что фигуру III-го века нашей эры разместят в Археологическом музее Антальи после того, как будут завершены реставрационные работы.

Раскопки в древнем городе были начаты в 1946 году учеными из Стамбульского университета и ведутся до сих пор. В 2009 году это место, расположенное в 18 км от Антальи, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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