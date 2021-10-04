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В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1 800 лет.
В регионе
4 октября 2021 г. 08:27
В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1 800 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Sabah.

По словам руководителя раскопок, профессора Бирола Джана, проанализировав останки и другие материалы, которые они нашли в этой области, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры.

"Можно сказать, что они предназначались для семейных захоронений", - подчеркнул он.

Команда Джана считает, что в древнем городе также есть большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины 70 метров.

Говоря о найденных захоронениях, археолог отметил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов.

"Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Помимо этого, внутри гробниц мы обнаружили места, которые, как полагаем, использовались для погребальных церемоний. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов", - пояснил Бирол Джан.

Сейчас в приоритете у специалистов сохранить гробницы и сделать все возможное для того чтобы весь некрополь в будущем смогли посещать туристы. Они уже готовят проекты по продвижению этого археологического объекта. Например, вокруг будет оборудована пешеходная дорожка, а территория освещена.

В Daily Sabah отмечают, что город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После царя Македонии городом правили римляне и византийцы.

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