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    В Турции арестованы более 3,5 тысяч боевиков ИГИЛ

    Благодаря аресту террористов предотвращены убийства и другие преступления

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительными органами Турции к настоящему моменту арестованы более 3500 боевиков террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

    Он отметил, что благодаря аресту террористов предотвращены убийства и другие преступления, а также добавил, что власти Турции не позволили более 50 тыс. пособников ИГИЛ совершить незаконный переход границы.

    «Союзники и друзья Турции должны 100 раз подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Они должны решить, с кем продолжат путь — с Турцией или с террористами», — приводит слова Йылдырыма агентство Anadolu.

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