В Турции арестованы 75 террористов ИГИЛ, 43 из них граждане иностранных государств

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В турецкой столице Анкаре в результате проведенной антитеррористической операции задержаны 29 человек, подозреваемых в членстве в террористической группировке ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, среди них есть и граждане иностранных государств.

Операция прошла утром 29 декабря. Прокуратура Анкары выдала санкцию на задержание 49 человек в связи с ИГИЛ. Из них 29 задержаны.

В Стамбуле в результате проведенной антитеррористической операции были задержаны 46 человек, подозреваемых в членстве в ИГИЛ. Из них 43 человека - граждане зарубежных стран.