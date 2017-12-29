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    В Турции арестованы 75 террористов ИГИЛ, 43 из них граждане иностранных государств

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В турецкой столице Анкаре в результате проведенной антитеррористической операции задержаны 29 человек, подозреваемых в членстве в террористической группировке ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, среди них есть и граждане иностранных государств.

    Операция прошла утром 29 декабря. Прокуратура Анкары выдала санкцию на задержание 49 человек в связи с ИГИЛ. Из них 29 задержаны.

    В Стамбуле в результате проведенной антитеррористической операции были задержаны 46 человек, подозреваемых в членстве в ИГИЛ. Из них 43 человека - граждане зарубежных стран.

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