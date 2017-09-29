В Турции арестовано 117 военнослужащих

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Измир в результате операции против террористической группировки Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) арестовано 117 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил страны.

Операция была проведена в 45 провинциях Турции.

Сообщается, что было принято решение об аресте 268 человек. Сотрудники измирского отдела по борьбе с терроризмом провели одновременные операции по большому количеству адресов. В результате были задержаны 117 человек. Это офицеры и прапорщики Генштаба, береговой охраны и сил жандармерии.

Задержанные обвиняются в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года и в членстве в FETÖ.