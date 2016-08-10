​В Турции арестован террорист армянского происхождения

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В турецком регионе Хатай полицейские арестовали гражданина Франции, армянина Артема Алояна за членство в террористической организации.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, его задержали 2 августа в ходе проведенного местной полицией дорожного рейда.

При обыске у него изъяли фотографии регионов вооруженного конфликта, карты с отметками мест нападения на военнослужащих, планы защиты, ручную гранату и взрывоопасные химические вещества, электронные системы дистанционного управления, видеоматериалы и другие документы.

Отмечается, что после допроса в местном управлении безопасности в отношении А.Алояна возбудили уголовное дело по ст. "членство в вооруженной террористической группировке".

А.Алоян сражался в Сирии в рядах террористической группировки "Аль-Нусра".

В своем первом показании А.Алоян сказал, что является проживавшим в Армении курдом-езидом. Он добавил, что в 2002 году они переехали во Францию и приняли гражданство этой страны.

Приняв ислам в 2012 году, в 2015 году он вступил в членство действующей в Сирии террористической организации "Аль-Нусра". А.Алоян сказал, что знает армянский, арабский, курдский, русский, французский и английский языки.