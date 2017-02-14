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    В Турции арестован предполагаемый организатор теракта в ночном клубе в Стамбуле

    Задержанный является гражданином Франции турецкого происхождения

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Турции арестовали мужчину, который подозревается в организации теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 40 человек. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, задержанный является гражданином Франции турецкого происхождения. 

    Предполагаемый организатор нападения находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

    Отмечается, что мужчина арендовал квартиру в столице Турции, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.

    Ранее суд в Стамбуле арестовал гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова, подозреваемого в расстреле 39 человек в ночном клубе Reina.

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