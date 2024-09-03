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В Турции арестовали выходца из Косово по подозрению в связях с "Моссадом"

В Турции арестовали выходца из Косово по подозрению в связях с "Моссадом" В Стамбуле арестовали выходца из Косово, который, по информации турецких властей, содействовал переводу средств на нужды израильской разведслужбы "Моссадом".
В регионе
3 сентября 2024 г. 14:01
В Турции арестовали выходца из Косово по подозрению в связях с Моссадом

В Стамбуле арестовали выходца из Косово, который, по информации турецких властей, содействовал переводу средств на нужды израильской разведслужбы "Моссадом".

Как передает Report, об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в органах безопасности Турции.

"Источники заявили, что стамбульская полиция арестовала Лиридона Реджепи, которого считают менеджером финансовой сети "Моссада" (...) 30 августа его задержали в ходе совместной операции со стамбульской полицией и официально арестовали ранее во вторник", - информирует издание.

Уточняется, что турецкая Национальная разведывательная организация начала следить за Реджепи сразу после того, как он въехал в Турцию 25 августа этого года. По данным собеседников Daily Sabah, турецкие контрразведчики раскрыли Реджепи после выявления нарушений в его финансовых счетах, которые показали, что он перечислял средства агентам "Моссад" в Турции через компанию Western Union.

Реджепи признался на допросе, что осуществлял денежные переводы. Источники уточнили, что Реджепи переводил деньги агентам израильской разведслужбы, которые снимали цели, интересующие "Моссад", с помощью беспилотников, вели операции психологической войны против палестинских политиков и собирали разведданные о Сирии.

Реджепи стал первым высокопоставленным агентом "Моссад", арестованным в Турции в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Mossada işləməkdə ittiham olunan şəxs həbs edilib

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