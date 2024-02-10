В Турции арестовали 48 человек по делу о теракте в Стамбуле

Суд в Стамбуле арестовал 48 подозреваемых по делу о теракте, произошедшем в городе 6 февраля.

Суд в Стамбуле арестовал 48 подозреваемых по делу о теракте, произошедшем в городе 6 февраля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил ранее, что в рамках расследования задержаны 102 человека, в том числе 96 по подозрению в причастности к террористической деятельности. Дело расследует главная стамбульская прокуратура.

Тунч впоследствии подтвердил сообщения об аресте подозреваемых, отметив, что 48 фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде. "Кроме того, арестованы пять из шести подозреваемых за размещение провокационных сообщений в социальных сетях после нападения", - написал он на странице в X (ранее Twitter).

По данным МВД Турции, попытку совершить теракт 6 февраля у входа в здание суда в стамбульском районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". Шесть человек, в том числе трое полицейских, получили ранения, один из них впоследствии умер.

Местные СМИ сообщали, что в день нападения в здании суда слушалось дело, обвиняемой по которому была сестра одной из нападавших. По версии следствия, террористы планировали освободить ее.