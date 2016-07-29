​В Турции аннулированы "желтые карты" 330-ти журналистов

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ После попытки госпереворота в Турции террористической организацией FETО были аннулированы "желтые карты" еще 296 журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, 74 из них являются сотрудниками независимых печатных органов.

Таким образом, количество журналистов, чьи "желтые карты" были аннулированы, достигло 330-ти.

Отметим, что Главное управление информации и распространения печати при Кабмине Турции (BYEGM) после неудачной попытки госпереворота 15 июля приступило к расследованию "желтых карт" журналистов.

В результате расследований были аннулированы "желтые карты" 34 журналистов, в том числе 14 сотрудников газеты "Meydan", 2 - "Samanyolu TV", 3 - "Irmak TV", 8 - "Can Erzincan TV", 2 - "Samanyolu Haber TV", 1 сотрудника "Radyo Mehtap", 4 сотрудников газеты "Taraf", 4 сотрудников журнала "Nokta".