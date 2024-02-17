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В Турции аннулировали лицензию на разработку золотого рудника после обвала породы

В Турции аннулировали лицензию на разработку золотого рудника после обвала породы Минэкологии Турции аннулировало экологический сертификат и лицензию золотодобывающего рудника в провинции Эрзинджан на востоке страны, где 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта и под землей были заблокированы девять горняков.
В регионе
17 февраля 2024 г. 14:58
В Турции аннулировали лицензию на разработку золотого рудника после обвала породы

Минэкологии Турции аннулировало экологический сертификат и лицензию на разработку золотого рудника в провинции Эрзинджан на востоке страны, где 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта и под землей были заблокированы девять горняков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NTV.

В субботу глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил журналистам о том, что поисково-спасательные работы в районе ЧП продолжаются, власти ежедневно проводят экологические замеры, к настоящему времени загрязнения окружающей среды и воды не отмечено.

"Ни в одном из девяти мест в воде в районе схода пород не обнаружено вредных веществ, мы уделяем первостепенное значение экологии, угрозы здоровью населения нет", - сказал Байрактар.

В рамках расследования дела о ЧП на золотом руднике арестованы шесть человек из восьми ранее задержанных. В числе задержанных гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя.

Отметим, что на днях в Турции задержали гражданина Канады в рамках расследования обрушения породы на золотом руднике.

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