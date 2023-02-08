В Турции 5-летнюю девочку спасли из-под завалов спустя 51 час после землетрясения

Спасатели извлекли из под завалов обрушившегося в результате землетрясения в турецком регионе Хатай здания 5-летнюю девочку спустя 51 час

В турецком регионе Хатай спасатели извлекли из под завалов обрушившегося здания 5-летнюю девочку спустя 51 час после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Еще одну девочку 4-х лет по имени Бейза спасли из под завалов в Кахраманмараше через 42 часа.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 5 894 человека, 34 810 получили ранения. Во время стихийного бедствия было разрушено 5 775 зданий.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.