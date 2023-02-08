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В Турции 5-летнюю девочку спасли из-под завалов спустя 51 час после землетрясения

В Турции 5-летнюю девочку спасли из-под завалов спустя 51 час после землетрясения Спасатели извлекли из под завалов обрушившегося в результате землетрясения в турецком регионе Хатай здания 5-летнюю девочку спустя 51 час
В регионе
8 февраля 2023 г. 10:18
В Турции 5-летнюю девочку спасли из-под завалов спустя 51 час после землетрясения

В турецком регионе Хатай спасатели извлекли из под завалов обрушившегося здания 5-летнюю девочку спустя 51 час после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Еще одну девочку 4-х лет по имени Бейза спасли из под завалов в Кахраманмараше через 42 часа.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 5 894 человека, 34 810 получили ранения. Во время стихийного бедствия было разрушено 5 775 зданий.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке 5-year-old child rescued from rubble after 51 hours in Turkiye - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 5 yaşlı uşaq 51 saatdan sonra dağıntılar altından sağ xilas edilib - VİDEO

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