В Турции 39 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

В турецкой провинции Амасья 39 человек обратились в больницу с признаками пищевого отравления после семейного торжества.

В турецкой провинции Амасья 39 человек обратились в больницу с признаками пищевого отравления после семейного торжества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в одном из домов в районе Хаджылар-Мейданы. Участники мероприятия почувствовали недомогание после еды.

Часть пострадавших с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту была доставлена бригадами скорой помощи в больницу Амасьи, другие обратились в приемное отделение самостоятельно.

Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.