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В Турции 39 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

В Турции 39 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление В турецкой провинции Амасья 39 человек обратились в больницу с признаками пищевого отравления после семейного торжества.
В регионе
12 июня 2025 г. 05:31
В Турции 39 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

В турецкой провинции Амасья 39 человек обратились в больницу с признаками пищевого отравления после семейного торжества.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в одном из домов в районе Хаджылар-Мейданы. Участники мероприятия почувствовали недомогание после еды.

Часть пострадавших с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту была доставлена бригадами скорой помощи в больницу Амасьи, другие обратились в приемное отделение самостоятельно.

Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

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