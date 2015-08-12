В Турции 20 террористов cдались властям

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В административном центре провинции Хаккари, районе Силопи в провинции Ширнак и городе Карлыова в Бинголе Турции 20 террористов сдались властям, сложив оружие. Как сообщает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции.

В заявлении также отмечается, что в турецкой провинции Игдыр в ходе столкновения между силами безопасности и членами сепаратистской террористической организации уничтожен боевик. Вслед за столкновением группа террористов перекрыла автотрассу Игдыр- Догубаязыт.

Они остановили 10 автомобилей и подожгли один грузовик. В регион были направлены команды жандармерии, однако террористы сбежали на присвоенном автомобиле.