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В Турции 18-летний фанат PUBG напал на прохожих с топором

В Турции 18-летний фанат PUBG напал на прохожих с топором По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице.
В регионе
13 августа 2024 г. 08:11
В Турции 18-летний фанат PUBG напал на прохожих с топором

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице.

Как передает Report, об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тундж.

По его словам, злоумышленник задержан, проводится расследование,

"Прокуратура проводит всестороннее расследование происшествия в городе Эскишехир. Нападавший задержан", - написал министр в соцсети X.

Согласно информации газеты Hurriyet, молодой человек, выйдя из дома в стальном жилете и каске, начал нападать на людей на трамвайной остановке, транслируя происходящее в интернете. Обезвредить его удалось полицейскому, который вызвал наряд.

Пострадавшие от нападения доставлены в больницу. Полиция выясняет, страдает ли злоумышленник психическими отклонениями.

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Версия на английском языке PUBG-obsessed Turkish teen attacks bystanders with axe and knife
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə gənc “PUBG” oynayandan sonra insanlara balta və bıçaqla hücum edib

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