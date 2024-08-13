В Турции 18-летний фанат PUBG напал на прохожих с топором

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице.

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице.

Как передает Report , об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тундж.

По его словам, злоумышленник задержан, проводится расследование,

"Прокуратура проводит всестороннее расследование происшествия в городе Эскишехир. Нападавший задержан", - написал министр в соцсети X.

Согласно информации газеты Hurriyet, молодой человек, выйдя из дома в стальном жилете и каске, начал нападать на людей на трамвайной остановке, транслируя происходящее в интернете. Обезвредить его удалось полицейскому, который вызвал наряд.

Пострадавшие от нападения доставлены в больницу. Полиция выясняет, страдает ли злоумышленник психическими отклонениями.