В Турции 18-летний фанат PUBG напал на прохожих с топором

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице.
Как передает
По его словам, злоумышленник задержан, проводится расследование,
"Прокуратура проводит всестороннее расследование происшествия в городе Эскишехир. Нападавший задержан", - написал министр в соцсети X.
Согласно информации газеты Hurriyet, молодой человек, выйдя из дома в стальном жилете и каске, начал нападать на людей на трамвайной остановке, транслируя происходящее в интернете. Обезвредить его удалось полицейскому, который вызвал наряд.
Пострадавшие от нападения доставлены в больницу. Полиция выясняет, страдает ли злоумышленник психическими отклонениями.