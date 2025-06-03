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В Турции 12 человек пострадали в массовом ДТП

В Турции 12 человек пострадали в массовом ДТП В провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором пострадали 12 человек.
В регионе
3 июня 2025 г. 08:57
В Турции 12 человек пострадали в массовом ДТП

В провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором пострадали 12 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"На автомагистрали (Северная мраморная автотрасса – ред.) в направлении Анкары в районе Кёрфез произошла массовая авария с участием трех автомобилей", – сообщил телеканал со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что в аварии пострадали 12 человек, включая четверых детей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə zəncirvari qəzada 12 nəfər yaralanıb

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