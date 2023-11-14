В Турции 10 человек пострадали в массовом ДТП с автобусом

В результате массового ДТП на трассе в турецкой Манисе пострадали 10 человек.

В результате массового ДТП на трассе в турецкой Манисе пострадали 10 человек.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте телеканала TRT Haber.

Согласно информации, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего следовавший в том же направлении автобус врезался в первое транспортное средство. От силы удара автобус с рабочими выехал на разделительную полосу и врезался в фонарный столб.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, из них девять находились в автобусе.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.