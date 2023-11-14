В Турции 10 человек пострадали в массовом ДТП с автобусом

В результате массового ДТП на трассе в турецкой Манисе пострадали 10 человек.
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Согласно информации, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего следовавший в том же направлении автобус врезался в первое транспортное средство. От силы удара автобус с рабочими выехал на разделительную полосу и врезался в фонарный столб.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, из них девять находились в автобусе.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.