В Турции 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Турции микроавтобус, перевозящий сотрудников предприятия, разбился на участке Анатолийской автомагистрали, проходящем через город Коджаэли.
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Согласно информации, водитель потерял управление, после чего двигавшееся в направлении столицы Анкары транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
К месту инцидента были привлечены экстренные службы. Спасатели извлекли пассажиров из деформированного микроавтобуса и передали по назначению.
Пострадавшие в аварии доставлены в больницы Коджаэли и Сакарьи.