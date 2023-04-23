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В Турции 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Турции 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Турции микроавтобус, перевозящий сотрудников предприятия, разбился на участке Анатолийской автомагистрали, проходящем через город Коджаэли.
В регионе
23 апреля 2023 г. 08:16
В Турции 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Турции микроавтобус, перевозящий сотрудников предприятия, разбился на участке Анатолийской автомагистрали, проходящем через город Коджаэли.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате инцидента пострадали 10 человек.

Согласно информации, водитель потерял управление, после чего двигавшееся в направлении столицы Анкары транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

К месту инцидента были привлечены экстренные службы. Спасатели извлекли пассажиров из деформированного микроавтобуса и передали по назначению.

Пострадавшие в аварии доставлены в больницы Коджаэли и Сакарьи.

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