В Тульской области РФ при пожаре погибли трое детей

В Тульской области РФ в результате пожара в частном доме погибли трое детей.

В Тульской области РФ в результате пожара в частном доме погибли трое детей.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

"В деревне Демидовка загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки 8 лет, мальчиков 3 и 4 лет", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем, в момент пожара родителей дома не было. К ликвидации возгорания были привлечены 15 пожарных и 6 единиц техники.

В региональном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. Родители погибших детей находятся на допросе.